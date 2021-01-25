В поселениях Сургутского района 13 сотрудников администраций нарушили антикоррупционное законодательство

За нарушения антикоррупционного законодательства 13 чиновников поселений Сургутского района привлечены к дисциплинарной ответственности. Проверку сведений о доходах, имуществе и имущественных обязательствах провели сотрудники местной прокуратуры. Нарушения обнаружены в справках за 2019 год: «Данные нарушения связаны с неправильным заполнением справок, не указаны все источники доходов, полученных в виде социальных, пенсионных и компенсационных выплат, не отражаются сведения о владении недвижимым имуществом, не указываются имеющиеся банковские счета. Установлены факты предоставления неполных и недостоверных сведений о доходах супругов и несовершеннолетних детей», – пояснили в прокуратуре.

Под объектив прокурорской проверки попали Лянтор, Солнечный и Барсово. Корреспонденту siapress.ru в мэриях всех трех муниципалитетов информацию подтвердили. Также в официальных ответах глав поселений было указано, что «к указанным лицам применены меры дисциплинарной ответственности в виде замечания».