16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8569   EUR  91,1458  

Новости

Больше новостей
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?
Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...
Комментировать
1
Вы смотрели последнее расследование Навального «Дворец Путина»?
Комментировать
1
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?

Отлично 2.5%

Хорошо 33%

Удовлетворительно 20.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 12.2%

Всего голосов: 279

Комментировать
0
Больше опросов

​Общественники Кондинского района сравнили телефонное мошенничество с пандемией

В Кондинском районе полицейские и представители общественности обсудили проблему мошенничества

​Общественники Кондинского района сравнили телефонное мошенничество с пандемией
pexels.com

В Кондинском районе полицейские и общественники обсудили проблему мошенничества в местных поселениях в рамках заседания районного Общественного совета. В мероприятии поучаствовал глава Кондинского района Анатолий Дубовик, а также представители местных организаций и общественных фондов. Заседание прошло в формате видеоконференции.

Судя по приведенным данным, за прошедший год кондинцы лишились около 3 млн. руб., попавшись на уловки аферистов. Несмотря на профилактические обходы и разъяснительные беседы о противодействии мошенникам, многие жители района все еще сообщают «сотрудникам банка» секретные номера и коды банковских карт, и даже оформляют кредиты под диктовку.

Общественники, в свою очередь, сравнили проблему с пандемией. Они отметили, что проблема требует объединения усилий. Члены Общественного совета единогласно решили организовать разъяснительные беседы на тему мошенничества внутри своих коллективов. Общественники, в свою очередь, отметили важность информирования родственников, друзей и коллег по работе.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:36, просмотров: 146, комментариев: 1
Комментарии:
tdn
не нравится
Сегодня в 18:25
Самое смешное, спросите у любого следака кто эти дела ведет - все эти колл центры мошенников находятся на зонах! Обычный оперативник который может приперется к свидетелю в 6 утра вынести дверь в зону стучится на полу присяде. Такая у нас страна вставшая с колен, что не может навести порядок в обыных зонах.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 2903
  2. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 1770
  3. ​Наталья Комарова рассказала о высоком уровне занятости югорчан 897
  4. ​В детском саду Сургута прорвало трубу отопления – дети эвакуированы 796
  5. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 790
  6. ​В Сургут придет «весна» — минус 20 654
  7. В Югре ищут пенсионерку, сбежавшую из больницы // ОРИЕНТИРОВКА 593
  8. Стрелка из Сургутского района могут отправить в тюрьму на всю жизнь из-за убийства двух человек 546
  9. ​На прививку становись: В Югру поступили новые дозы вакцины от коронавируса 487
  10. ​Синоптики назвали январь 2021 года самым холодным за последние 15 лет 466
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8822
  2. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 7040
  3. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 6976
  4. Не отморозились 5529
  5. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 4865
  6. ​Призрак Навального 4614
  7. ​Замороженный протест 4280
  8. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 3706
  9. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3379
  10. ​Был ли удар? Жительницу Нижневартовска обвиняют в том, что она пнула полицейского // ВИДЕО 3328
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20869
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17232
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 17119
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16716
  5. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14377
  6. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13819
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12956
  8. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12034
  9. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10485
  10. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9961

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика