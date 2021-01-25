В Кондинском районе полицейские и представители общественности обсудили проблему мошенничества

В Кондинском районе полицейские и общественники обсудили проблему мошенничества в местных поселениях в рамках заседания районного Общественного совета. В мероприятии поучаствовал глава Кондинского района Анатолий Дубовик, а также представители местных организаций и общественных фондов. Заседание прошло в формате видеоконференции.

Судя по приведенным данным, за прошедший год кондинцы лишились около 3 млн. руб., попавшись на уловки аферистов. Несмотря на профилактические обходы и разъяснительные беседы о противодействии мошенникам, многие жители района все еще сообщают «сотрудникам банка» секретные номера и коды банковских карт, и даже оформляют кредиты под диктовку.

Общественники, в свою очередь, сравнили проблему с пандемией. Они отметили, что проблема требует объединения усилий. Члены Общественного совета единогласно решили организовать разъяснительные беседы на тему мошенничества внутри своих коллективов. Общественники, в свою очередь, отметили важность информирования родственников, друзей и коллег по работе.