Пожарно-спасательные подразделения Югры за неделю ликвидировали 74 пожара

За прошедшую неделю югорские пожарные спасли имущества на сумму более 75 миллионов рублей. За этот период в Югре было зарегистрировано 74 пожара.



Работники пожарно-спасательных бригад спасли 5 человек, травмы получили трое, один погиб. В общей сложности от огня пострадало 43 здания и более 40 автомобилей. Наиболее частые причины возгорания — неправильная эксплуатация электроотопительных приборов и печей, а также неисправность электропроводки и механизмов подачи топлива и технических жидкостей в машинах.

Кроме того, мчсники 17 раз помогали в спасении людей и ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий.