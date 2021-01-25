Почти 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступили в ХМАО

19 800 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник-V», получило югорское автономное учреждение «Аптечный склад». Работники учреждения работают в усиленном режиме ведь для ее поставки в больницы округа нужно подготовить сопроводительные документы, транспорт и холодовые кабины, передает окружной департамент здравоохранения.

Напомним, что хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минус 18 градусов.

Это не единственный транш: «До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тысяч доз вакцины», — сообщил руководитель медицинского ведомства Алексей Добровольский.