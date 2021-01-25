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​На прививку становись: В Югру поступили новые дозы вакцины от коронавируса

Почти 20 тысяч доз вакцины от COVID-19 поступили в ХМАО

​На прививку становись: В Югру поступили новые дозы вакцины от коронавируса
Фото: Депздрав Югры

19 800 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак», она же «Спутник-V», получило югорское автономное учреждение «Аптечный склад». Работники учреждения работают в усиленном режиме ведь для ее поставки в больницы округа нужно подготовить сопроводительные документы, транспорт и холодовые кабины, передает окружной департамент здравоохранения.

Напомним, что хранить и перевозить вакцину можно только при температуре минус 18 градусов.

Это не единственный транш: «До конца недели ожидаем поступление в регион еще 20 тысяч доз вакцины», — сообщил руководитель медицинского ведомства Алексей Добровольский.


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Сегодня в 13:33, просмотров: 487, комментариев: 3
Комментарии:
Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 16:00
Когда планируется поступление других вакцин?
Albert Leonov Марина Пудовкина
не нравится
Сегодня в 16:32
не хватило? поди все типа 444 и еже с ними выстроились в первых рядах .. говорить одно, а жито то хочется
444 Albert Leonov
не нравится
Сегодня в 16:43
Что, никак не отойдете от своей вчерашней героической обороны путинского дворца в Геленджиках? Во всем мире первыми прививают пожилых людей и работников медучреждений. Я подожду, пока вы, уважаемый Альберт, на себе испытаете российскую вакцину, которую ваш Путин утвердил успешной еще до всяких испытаний.
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