7 тысяч студентов ХМАО рассчитывают на зарплату в 35 тысяч рублей

Студенты Югры готовы работать не менее чем за 35 тысяч рублей: к таким выводам пришли специалисты портала по поиску работы hh.ru. Они проанализировали запросы молодого населения округа на сайте и составили список самых популярных профессий.

Так самая запрашиваемая профессия среди студентов Югры — «Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты»: десять процентов резюме на портале поиска работы hh.ru относятся к учащимся вузов и ссузов.

Статистку по популярности профессий среди студентов приводит аналитический центр портала. По его данным, в тройке лидеров также такие сферы, как «Искусство, развлечения, масс-медиа» (здесь студентам принадлежат девять процентов резюме) и «Консультирование» (восемь процентов). Реже всего студентов можно встретить в квалификационных сферах «Закупки», «Безопасность» «Транспорт, логистика», «Юристы» и «Медицина» (по три процента резюме от студентов).

Подавляющее большинство — 91 процент югорских студентов ищут работу с полной занятостью, при этом 22 процента все-таки рассматривают и частичную занятость. Пять процентов студентов отмечают, что готовы к временному трудоустройству, четыре процента — к стажировке, один процент соискателей ищут варианты волонтерства.

Больше всего студенты готовы к работе на полный день (в 85 процентах их резюме указан этот вариант). Сменным графиком интересуются 30 процентов, гибким — 28 процентов, на удаленку согласны 14 процентов, примерно столько же — 12 процентов — готовы трудиться вахтовым методом.