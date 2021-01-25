Следственный комитет ХМАО просит помочь в поисках пенсионерки, которая пропала в прошлом году

В Югре ищут пенсионерку из Березовского района, которая сбежала из больницы 17 сентября 2020 года. Отмечается, что в медучреждении женщина содержалась из-за временного психического расстройства и склонна к употреблению алкоголя.

Сведения о личности без вести пропавшей: Тарлина Дарья Ефимовна, 17.05.1961 года рождения.

Приметы пропавшей: на вид 60-65 лет.; рост 165 см.; худощавого телосложения; волосы короткие, седые.

В день исчезновения была одета в: куртку красного цвета; халат в цветочек; колготки черного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшей, просим обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно), 8(34674) 2-19-32 или 102.