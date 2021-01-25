16+
Логотип Сиапресс
USD  74,8569   EUR  91,1458  

Новости

Больше новостей
Откроется ли перинатальный центр в Сургуте в первом полугодии 2021 года?
Комментировать
0
Система выборов главы Сургута...
Комментировать
1
Вы смотрели последнее расследование Навального «Дворец Путина»?
Комментировать
1
Как вы оцениваете варианты нового фасада Городского культурного центра?

Отлично 2.5%

Хорошо 33%

Удовлетворительно 20.4%

Плохо 31.9%

Не знаю 12.2%

Всего голосов: 279

Комментировать
0
Больше опросов

В Югре ищут пенсионерку, сбежавшую из больницы // ОРИЕНТИРОВКА

Следственный комитет ХМАО просит помочь в поисках пенсионерки, которая пропала в прошлом году

В Югре ищут пенсионерку, сбежавшую из больницы // ОРИЕНТИРОВКА
фото: СК Югры

В Югре ищут пенсионерку из Березовского района, которая сбежала из больницы 17 сентября 2020 года. Отмечается, что в медучреждении женщина содержалась из-за временного психического расстройства и склонна к употреблению алкоголя.

Сведения о личности без вести пропавшей: Тарлина Дарья Ефимовна, 17.05.1961 года рождения.

Приметы пропавшей: на вид 60-65 лет.; рост 165 см.; худощавого телосложения; волосы короткие, седые.

В день исчезновения была одета в: куртку красного цвета; халат в цветочек; колготки черного цвета.

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшей, просим обратиться в следственное управление СК России по ХМАО-Югре по телефонам 8-950-502-74-52 (круглосуточно), 8(34674) 2-19-32 или 102.


нравится (0) не нравится (18)
Сегодня в 13:01, просмотров: 592, комментариев: 9
Комментарии:
Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:19
Вот оно: лицо Русского мира! На западе в её годы ещё эге-гей, а тут ещё 60 нет, а уже спитая беззубая безнадёжная. Практически как наша запутинская страна.
Alkonowa1ow Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 13:51
Да причём здесь «русский мир»?На Западе условия жизни другие-курортные. Березовский район, даже сейчас- это глушь. Туда ссылали с незапамятных времён. «Меньшиков в Березово». Помните. Она похоже все жизнь там жила и работала. Какие тогда были условия. Да и сейчас проживи на ее пенсию! Не судите строго. Европейцев если заслать туда на ПМЖ, то через год «забомжуют и сопьются». Им газ дешевый предлагают по СП-2, а они «пальцы гнут» «заср.....цы».
Сергей Б Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 14:05
Сам то понял, что написал?

Ну я в России живу и мне 60. Пятьдесят раз то поди отожмусь как-нибудь.

Думаешь на западе в моем возрасте по сто раз отжимаются?

А если собираешься в 60 быть таким как эта бабушка, то извини, запутинская страна здесь не причем.

Лубягин Игорь Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:15
Бражников, ну ты то выглядишь орлом, даже с Трубой кусаться орёл Но не все же такие, по себе Россию ровнять не стоит.
Лубягин Игорь Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 14:18
В Канаде, в Норвегии условия лучше?! Тот же север, сумрак, но в то же время, там женщины в 59 лет выглядят НЕ ТАК! А в России, в провинции особенно, у Русских черты лица дегенеративные от такой жизни. Сначала царь, потом сраный коммунизм, теперь путин.
Сергей Б Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 14:35
Ну так с твоих слов получается, что это Россия запутинская потому что россияне такие, а не россияне такие потому что Россия запутинская.

Все в наших руках. А на нет и суда нет.
Сергей Б Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 14:39
Ну и знаешь в США таких как эта бабушка тоже не мало. Не смотря на то что у них там пособие по 500 долларов, как зарплата в России.

Делом в чем-то другом.
Alkonowa1ow Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 14:57
Не так. И при царе, а тем более при «коммунистическом режиме» не было людской дегенерации. Не было! Жили бедно. Но были «ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ! ВЕЛИКИЕ! Посмотрите фотоснимки лиц советских людей зарубежных (не купленных советским агитпропом) фотографов. Оптимизм и уверенность читается в их лицах: и у молодых, и в преклонном возрасте! Сейчас виноват «либеральный капитализм»и транснационализм, который перевернул всю жизнь в негатив. Вот эта сбежавшая из больницы женщина из Берёзово была свидетельницей событий на ее земле, когда 21 сентября 1953 года в 21 час. 30 минут был открыто первое газовое месторождение. Месторождение, которое сделало страну сверхдержавой, а ее людей сверхбогатыми, по определению (Эмираты отдыхают). Однако «либеральный капитализм», как видим, из фотографии женщины не обеспечил ей достойную жизнь. И все все это результат потугов «Навального» и «Байдена», которые своими экономическими санкциями пытаются задавить Россию. И этот газ, который был открыт почти 70 лет назад, которым Россия поставляет и обогревает всю Европу, мешает Навальному и Байдену добиться уничтожения России. А такие, люди как эта женщина, сбежавшая из больница в Березовском районе, и миллионы других страдают в первую очередь от Навального и его «друзей» из ЕС. Навальный- это враг народа, вредитель и «экономический террорист», по современной терминологии.
Злая Эллочка Лубягин Игорь
не нравится
Сегодня в 15:19
Один Лубягин в городе красивый.
Показать все комментарии (9)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Евгений Барсов: «Стану главой города и буду заниматься только авиацией? Неправда. Есть работа, а есть увлечения» 2903
  2. Из Сургута не могут вылететь девять самолетов 1770
  3. ​Наталья Комарова рассказала о высоком уровне занятости югорчан 896
  4. ​В детском саду Сургута прорвало трубу отопления – дети эвакуированы 796
  5. ​Актировка: 1-11 классы первой смены 790
  6. ​В Сургут придет «весна» — минус 20 654
  7. В Югре ищут пенсионерку, сбежавшую из больницы // ОРИЕНТИРОВКА 592
  8. Стрелка из Сургутского района могут отправить в тюрьму на всю жизнь из-за убийства двух человек 546
  9. ​На прививку становись: В Югру поступили новые дозы вакцины от коронавируса 486
  10. ​Синоптики назвали январь 2021 года самым холодным за последние 15 лет 466
  1. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 8822
  2. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 7040
  3. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 6976
  4. Не отморозились 5528
  5. ​Югорчане продолжают войну с «умными» остановками 4865
  6. ​Призрак Навального 4614
  7. ​Замороженный протест 4280
  8. Накануне в Югре сгорело шесть автомобилей 3704
  9. ​В правительстве ХМАО ожидается ряд отставок 3379
  10. ​Был ли удар? Жительницу Нижневартовска обвиняют в том, что она пнула полицейского // ВИДЕО 3328
  1. ​В Югру возвращаются сильные морозы 20869
  2. ​В Сургуте девушка погибла, выпав из окна многоэтажки 17232
  3. ​Вартовчанин, спасая машину от морозов, надел на нее чехол // ФОТОФАКТ 17119
  4. Сургутянин поджег чужой «Инфинити» // ВИДЕО 16716
  5. ​В Сургуте разыскивают вора // ОРИЕНТИРОВКА 14377
  6. ​Эксперты назвали ожидаемый размер дивидендов Сургутнефтегаза 13819
  7. Аквилон, Вершина, Джуманджи: в Сургуте продают десять известных зданий 12956
  8. ​Спасала из квартиры матери: в Нижневартовске бабушка вывела внучку обнаженной на 30-градусный мороз 12034
  9. ​Машины бросают на кольце: в Сургуте у мечети устроили транспортный коллапс 10485
  10. ​Аллу Пугачеву подозревают в смертельной болезни 9960

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика