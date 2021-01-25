Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание, посвященное занятости жителей ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова отметила высокий показатель занятости населения Югры — по итогам 2020 года округ по уровню занятости находится на четвертом месте среди регионов России. «При реализации мероприятий активной политики занятости организовано 15 870 новых рабочих мест. Фактическая численность участников программы составила 51 003 человека», — сообщила Комарова на заседании, посвященном проблемам занятости населения округа.

Свои коррективы в данные внесла пандемия коронавируса: по словам губернатора, теперь надо стремиться к восстановлению числа занятых югорчан — доведению его до показателей, которые были до начала эпидемии. Как отметил и.о. директора департамента труда и занятости населения автономного округа Валерий Беспояско, работу в этом направлении уже ведут, а увеличение числа безработных в 2020 году имеет свои специфические причины.

«В условиях действия ограничений в связи с распространением коронавирусной инфекции были приняты меры по повышению минимального и максимального размера пособия по безработице, введены выплаты на детей, осуществлен переход на формат приема документов в дистанционном режиме, — сказал он. — Эти меры стали основными причинами роста числа обратившихся в органы службы занятости граждан и увеличения числа безработных».

Он напомнил, что правительство округа в 2020 году увеличило компенсации расходов работодателей, организующих временную занятость граждан, увеличение зарплат до величины прожиточного минимума, составляющего 21 572 рублей (19 744 рубля для подростков), что помогло сдержать уровень безработицы в регионе.

Поделились и планами: в 2021 году планируется организовать 24 565 новых рабочих мест. Более двух тысяч граждан при этом планируется отправить на основное и дополнительное профессиональное обучение.