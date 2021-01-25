В Югре за всю пандемию скончалось 645 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19

За минувший день от коронавируса скончались три человека. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 645 человек. Информацию об этом предоставил оперативный штаб.

Напомним, что в округе накануне выявили 211 новых случаев заражения. Состояние 92 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 213 человек, за весь период пандемии – 43 089 югорчан.

Больше всего зараженных выявили в Сургуте, Нижневартовске и Нягани. Меньше всего – в Лангепасе.