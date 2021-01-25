Жители Югры продолжают заражаться COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 211 местных жителей. За весь период пандемии зарегистрировано 46 535 заболевших. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах округа:

Сургут – 44;

Нижневартовск – 32;

Нягань – 15;

Мегион – 14;

Югорск – 14;

Сургутский район – 13;

Когалым – 11;

Нефтеюганский район – 11;

Ханты-Мансийск – 10;

Советский район – 10;

Октябрьский район – 10

Покачи – 6;

Радужный – 4;

Нефтеюганск – 3;

Ханты-Мансийский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Березовский район – 3;

Кондинский район – 2;

Белоярский район – 2;

Лангепас – 1.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 200 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 92 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.