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211 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Югре

Жители Югры продолжают заражаться COVID-19

211 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Югре
фото: siapress.ru

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 211 местных жителей. За весь период пандемии зарегистрировано 46 535 заболевших. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах округа:

  • Сургут – 44;
  • Нижневартовск – 32;
  • Нягань – 15;
  • Мегион – 14;
  • Югорск – 14;
  • Сургутский район – 13;
  • Когалым – 11;
  • Нефтеюганский район – 11;
  • Ханты-Мансийск – 10;
  • Советский район – 10;
  • Октябрьский район – 10
  • Покачи – 6;
  • Радужный – 4;
  • Нефтеюганск – 3;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Нижневартовский район – 3;
  • Березовский район – 3;
  • Кондинский район – 2;
  • Белоярский район – 2;
  • Лангепас – 1.

«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 200 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 92 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.


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Сегодня в 10:37, просмотров: 216, комментариев: 0
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