Жители Югры продолжают заражаться COVID-19

В Югре за минувший день коронавирус выявили у 211 местных жителей. За весь период пандемии зарегистрировано 46 535 заболевших. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявлены в 20 муниципалитетах округа:
- Сургут – 44;
- Нижневартовск – 32;
- Нягань – 15;
- Мегион – 14;
- Югорск – 14;
- Сургутский район – 13;
- Когалым – 11;
- Нефтеюганский район – 11;
- Ханты-Мансийск – 10;
- Советский район – 10;
- Октябрьский район – 10
- Покачи – 6;
- Радужный – 4;
- Нефтеюганск – 3;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Нижневартовский район – 3;
- Березовский район – 3;
- Кондинский район – 2;
- Белоярский район – 2;
- Лангепас – 1.
«На момент выявления у 158 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 46 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 200 случаях. По 11 контакты уточняются. Состояние 92 пациента тяжелое, 54 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.