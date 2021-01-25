За выходные в Югре произошло 5 ДТП, в которых пострадали 10 человек

За прошедшие выходные с 22 по 24 января 2021 года на территории ХМАО-Югры зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых десять человек получили травмы, передает ГИБДД ХМАО-Югры.

Так, 22 января на 921 км автодороги «Тюмень – Ханты-Мансийск», в Ханты-Мансийском районе, мужчина, управляя автомобилем «Лада», не справился с управлением и съехал с проезжей части. В результате аварии 18-летняя девушка и 30-летний мужчина получили травмы.

На территории округа сотрудниками Госавтоинспекции задержан 21 водитель за управление транспортом в состоянии опьянения, 8 – за отказ от медицинского освидетельствования, 3 – за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения. 33 водителя привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 79 – за нарушение требований к перевозке детей.