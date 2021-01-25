Житель Советского района совершил 90 переводов мошенникам, прежде чем понял, что его обманули

Житель Советского района перевел около двух миллионов рублей мошенникам, представившимся сотрудниками банка. Двумя днями ранее 44-летнему вахтовику позвонила женщина, представившаяся сотрудником банка, в котором у мужчины был открыт счет. Она уведомила мужчину о попытке снятия денежных средств с депозита заявителя и попытке оформления на него кредита. Мужчина сбросил звонок и удостоверился в отсутствии кредитов через приложение банка.

Мошенница позвонила снова. В попытке убедить мужчину в кибератаках на его счета она передала трубку якобы представителю службы безопасности – тот подтвердил все опасения. В момент разговора потерпевший действительно заметил в приложении сумму в размере 1,9 миллиона рублей, и в этот раз «повелся». Под диктовку он оформил на себя кредит. Мошенник затем предложил мужчине обратиться в полицию города Советский, либо Урая, чтобы те посодействовали в поимке преступников, «атаковавших» счет потерпевшего.

Мужчина приехал в Советский, снял наличные и перевел 1 миллион 750 тысяч рублей на номера злоумышленников мелкими переводами.

ОМВД России по Советскому району уже возбудило уголовные дела. Ведется поиск причастных к преступлению.