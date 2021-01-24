МЧС Югры сообщает о новых инцидентах с воспламеняющимися авто

В ХМАО вновь горят машины: только за прошедший день шесть жителей округа остались без транспорта. Об этом сообщает пресс-служба окружного МЧС.

Отмечается, что половина всех зарегистрированных инцидентов были в Сургуте на улицах Билецкого и Кукуевицкого, а также в ГСК «Энергостроитель». Возгорания автомобилей замечены в Нижневартовске, Нягани и Когалыме.

На момент публикации материала точно неизвестно что стало причиной пожара. Тем не менее, это могло произойти из-за сильных морозов.

Напомним, что ранее siapress.ruпубликовал памятку о том, что делать, если вы стали очевидцем пожара в машине или как распознать горение до начала беды.