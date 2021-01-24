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Юные геймеры из ХМАО прошли отборочный этап Всероссийского чемпионата по киберспорту

Девять югорских школьников прошли в финал чемпионата по киберспорту

Юные геймеры из ХМАО прошли отборочный этап Всероссийского чемпионата по киберспорту
фото: pixabay.com

Девять школьников из восьми муниципалитетов Югры прошли отборочный этап чемпионата Всероссийской киберспортивной школьной лиги по УФО. Теперь молодые геймеры смогут побороться за пятую PlayStation и сертификат на обучение в университете «Синергия». Финал состоится на игровой площадке, где каждый может транслировать свою игру.

«Современные дети погружены в киберпространство практически с раннего возраста. Создание Всероссийской киберспортивной школьной лиги РДШ внесет не только соревновательный момент в их игровую деятельность, но и позволит направить активность ребят в конструктивное русло, где надо постоянно совершенствоваться, ставить цели и достигать их. Кроме того, проект направлен на изменение общественного мнения к компьютерным играм. Часто о них говорят лишь в негативном ключе, тогда как, на самом деле, киберспорт дает опыт здоровой конкуренции, учит работе в команде, развивает стратегическое мышление, лидерские качества и коммуникативные навыки», – рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Отмечается, что принять участие решили более 12 тысяч школьников. Отборочный этап во всех регионах закончится 21 марта.


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Сегодня в 11:57, просмотров: 262, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
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Сегодня в 15:01
Неправославно ляпис мотивирует. Призом должна быть не сатанинская поделка бездуховного запада, а грамота или портрет геленджикского султана

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