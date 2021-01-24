Девять югорских школьников прошли в финал чемпионата по киберспорту

Девять школьников из восьми муниципалитетов Югры прошли отборочный этап чемпионата Всероссийской киберспортивной школьной лиги по УФО. Теперь молодые геймеры смогут побороться за пятую PlayStation и сертификат на обучение в университете «Синергия». Финал состоится на игровой площадке, где каждый может транслировать свою игру.

«Современные дети погружены в киберпространство практически с раннего возраста. Создание Всероссийской киберспортивной школьной лиги РДШ внесет не только соревновательный момент в их игровую деятельность, но и позволит направить активность ребят в конструктивное русло, где надо постоянно совершенствоваться, ставить цели и достигать их. Кроме того, проект направлен на изменение общественного мнения к компьютерным играм. Часто о них говорят лишь в негативном ключе, тогда как, на самом деле, киберспорт дает опыт здоровой конкуренции, учит работе в команде, развивает стратегическое мышление, лидерские качества и коммуникативные навыки», – рассказала исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева.

Отмечается, что принять участие решили более 12 тысяч школьников. Отборочный этап во всех регионах закончится 21 марта.