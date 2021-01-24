Следственный комитет возбудил уголовное дело после пожара в деревянном доме в Югорске

После пожара в Югорске, в котором погибло два человека, следственный комитет возбудил уголовное дело. Напомним, что инцидент произошел 22 января на улице Мира – горел деревянный жилой дом. Одна из комнат в квартире на первом этаже полностью уничтожена огнем.

«Причина пожара в настоящее время устанавливается, не исключено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с источником огня одного из жильцов сгоревшей квартиры, тело которого было обнаружено во время тушения. В настоящее время следователями выясняются детали и иные обстоятельства произошедшего, по результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в пресс-службе следственного комитета Югры.

Отмечается, что после этого в городе ввели противопожарный режим – горожан просят с осторожностью использовать отопительные приборы.