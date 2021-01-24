Новые летальные исходы от коронавируса зарегистрированы в Югре

Два жителя Югры, проходивших от коронавируса лечение, не смогли победить болезнь. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 642 человека. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день выявили 214 новых случаев. Состояние 90 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 216 человек, за весь период пандемии – 42 876 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Нижневартовском районе.