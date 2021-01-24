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За минувший день скончались два жителя ХМАО, проходивших лечение от COVID-19

Новые летальные исходы от коронавируса зарегистрированы в Югре

За минувший день скончались два жителя ХМАО, проходивших лечение от COVID-19
фото: siapress.ru

Два жителя Югры, проходивших от коронавируса лечение, не смогли победить болезнь. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 642 человека. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за минувший день выявили 214 новых случаев. Состояние 90 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 216 человек, за весь период пандемии – 42 876 югорчан.

Больше всего заболевших обнаружили в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нягани. Меньше всего – в Пыть-Яхе и Нижневартовском районе.


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Сегодня в 10:47, просмотров: 270, комментариев: 0
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