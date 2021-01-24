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За сутки коронавирус подтвердился у 214 югорчан

В ХМАО за весь период пандемии более 46 тысяч жителей оказались заражены COVID-19

За сутки коронавирус подтвердился у 214 югорчан
фото: siapress.ru

В Югре за сутки выявили 214 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии 46 324 оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:

  • Сургут – 38;
  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нягань – 19;
  • Нефтеюганский район – 13;
  • Сургутский район – 13;
  • Советский район – 12;
  • Нижневартовск – 11;
  • Березовский район – 11;
  • Когалым – 10;
  • Мегион – 10;
  • Нефтеюганск – 10;
  • Покачи – 10;
  • Урай – 9;
  • Югорск – 9;
  • Кондинский район – 5;
  • Октябрьский район – 4;
  • Ханты-Мансийский район – 3;
  • Радужный – 2;
  • Белоярский район – 2;
  • Пыть-Ях – 1;
  • Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 194 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 90 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.


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24 января в 10:37, просмотров: 1303, комментариев: 1
Комментарии:
вера
не нравится
24 января в 22:45
всем здоровья

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