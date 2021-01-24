В ХМАО за весь период пандемии более 46 тысяч жителей оказались заражены COVID-19

В Югре за сутки выявили 214 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии 46 324 оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 38;

Ханты-Мансийск – 21;

Нягань – 19;

Нефтеюганский район – 13;

Сургутский район – 13;

Советский район – 12;

Нижневартовск – 11;

Березовский район – 11;

Когалым – 10;

Мегион – 10;

Нефтеюганск – 10;

Покачи – 10;

Урай – 9;

Югорск – 9;

Кондинский район – 5;

Октябрьский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 3;

Радужный – 2;

Белоярский район – 2;

Пыть-Ях – 1;

Нижневартовский район – 1.

«На момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 194 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 90 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.