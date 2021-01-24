В ХМАО за весь период пандемии более 46 тысяч жителей оказались заражены COVID-19

В Югре за сутки выявили 214 заболевших коронавирусом. За весь период пандемии 46 324 оказались заражены. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 38;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нягань – 19;
- Нефтеюганский район – 13;
- Сургутский район – 13;
- Советский район – 12;
- Нижневартовск – 11;
- Березовский район – 11;
- Когалым – 10;
- Мегион – 10;
- Нефтеюганск – 10;
- Покачи – 10;
- Урай – 9;
- Югорск – 9;
- Кондинский район – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 3;
- Радужный – 2;
- Белоярский район – 2;
- Пыть-Ях – 1;
- Нижневартовский район – 1.
«На момент выявления у 179 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 31 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 194 случаях. По 20 контакты уточняются. Состояние 90 пациентов тяжелое, 56 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в оперштабе Югры.