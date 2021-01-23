Аномальные морозы задержаться в Югре и на следующей неделе

В Югре до 26 января продержится аномально-холодная погода. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте Ханты-Мансийского ЦГМС.

«С 22 по 26 января 2021 г. аномально-холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 15 градусов и более, с 23 по 25 января 2021 г. сильный мороз с температурой воздуха -45 градусов и ниже», - говорится в прогнозе синоптиков.

В ночь на воскресенье температура воздуха местами опустится до -53 °С. Днем 24 января на востоке региона ожидается -43,-48 °С, на западе -27,-32 °С.