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​ХМАО получит 411 миллионов рублей из федерального бюджета на питание для младших классов

На горячее питание школьников в Югре направят 1,4 миллиарда рублей

​ХМАО получит 411 миллионов рублей из федерального бюджета на питание для младших классов
Фото А. Андронова

В Югре на горячее питание для школьников младших классов будет направлено 1,4 миллиарда рублей. Большая часть средств выделена из регионального бюджета. Федеральная субсидия составит 411 миллионов рублей. Об этом сообщил директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин на заседании правительства региона.

Члены правительства приняли соответствующие изменения в государственную программу «Развитие образования». «Документом урегулированы вопросы об обеспечении горячим питанием обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций. Напомню, что в соответствии с соглашением между министерством просвещения Российской Федерации и правительством Югры доля федеральных средств на обеспечение питанием школьников начальных классов составляет 29 процентов, окружных – 67,5 процента, бюджета конкретного муниципального образования – 3,5 процента», – пояснила губернатор Наталья Комарова.

В окружном департаменте общественных и внешних связей добавили, что в Югре одноразовым бесплатным питанием обеспечены свыше 67 тысяч обучающихся начальных классов.


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Сегодня в 13:39, просмотров: 253, комментариев: 2
Комментарии:
Сергей Николаев
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Сегодня в 16:14
Какая радость, ну здесь не пришлось по СМС собирать
Швондер.
не нравится
Сегодня в 16:46
Жаль не пригожину достались
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