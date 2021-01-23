Летальные случаи от ковида зарегистрированы в Нягани, Сургуте, Сургутском район и Ханты-Мансийске

За сутки в Югре от коронавируса скончались четыре человека. Летальные случаи зарегистрированы в Сургут, Сургутском районе, Ханты-Мансийске и Нягани. За весь период пандемии ковид унес жизни 640 югорчан.

Сейчас лечение от коронавируса проходят 2 810 жителей округа. Суточный прирост составил 218 случаев. «Состояние 100 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», - сообщили в оперативном штабе региона.

Вылечились от коронавируса за сутки 226 человек, за весь период – 42 660 югорчан.