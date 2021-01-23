За сутки в ХМАО выявлено 218 новых случаев COVID-19

За минувшие сутки в Югре коронавирус подтвержден у 218 человек. Лидерами по суточному приросту стали Сургут (+34), Нягань (+23) и Нижневартовск (+20). Новые случаи инфицирования зарегистрированы в 21 муниципалитете.

«На момент выявления у 176 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 37 зафиксирована пневмония, у 5 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 202 случаях. По 16 контакты уточняются», - сообщили в оперативном штабе региона.

Сейчас лечение продолжают 2 810 югорчан. Состояние 100 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в округе зарегистрировано 46 110 случаев новой коронавирусной инфекции. Излечились 42 660 человек, умерли – 640.