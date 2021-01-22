В Югре увеличится число медучреждений, где прививают от коронавируса

До 25 января в Югру поступит новая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак» торговой марки «Спутник V». На аптечную базу, расположенную в Сургутском районе, доставят 20 тысяч доз. После, в течение недели, вакцину распределят по муниципалитетам Югры. В течение двух-трех дней она появится в Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Об этом рассказал в своем Инстаграм-аккаунте директор окружного департамента здравоохранения Алексей Добровольский.

Количество медучреждений, где проводится вакцинация, увеличится до 34. В течение недели число пунктов, где можно будет привиться от коронавируса достигнет 79. Ранее siapress.ru писал, что в Югре началась массовая вакцинация. Как попасть на процедуру, отзывы от уже привитых первым компонентом сургутян читайте в этом материале.