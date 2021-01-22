Добыча нефти в ХМАО в 2020 году сократилась на 11 процентов

В 2020 году в Югре добыто 210,7 млн тонн нефти. Это на 11 процентов, или 25,3 млн тонн меньше, чем в 2019-м.

«Снижение уровня нефтедобычи в автономном округе обусловлено реализацией организациями соглашения ОПЕК +», - сообщили в окружном департаменте недропользования и природных ресурсов.

Отмечается также, что нефтяным компаниям удалось удержать на уровне прошлых лет показатели объема эксплуатационного бурения – в 2020 году проходка составила 16,9 млн метров.

Лидерами по добыче нефти в ХМАО остаются «Роснефть» (46,7% от общего объема), «Сургутнефтегаз» (20,6%) и «Лукойл» (14,4%).