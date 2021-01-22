За год в Югре изъяли центнер наркотиков

В 2020 году из незаконного оборота в Югре изъято 109 кг наркотических средств и психотропных веществ. 80 процентов изъятых наркотиков – синтетического происхождения. Статистику озвучил начальник окружного Дамир Сатретдинов на расширенном заседании коллегии по подведению итогов оперативно-служебной деятельности.

По официальным данным, на территории округа в прошлом году зарегистрировано около 21 тысячи преступлений. Раскрыто около 10 тысяч незаконных деяний. Кроме того, главный полицейский региона отрапортовал о снижении всех показателей аварийности на дорогах и уменьшению числа ДТП с участием детей.