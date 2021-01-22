В Сургуте и Нефтеюганске 298 дольщиков смогут въехать в свои квартиры

Правительство Югры внесло изменение в план-график по защите прав участников долевого строительства. В регионе введены в эксплуатацию два долгостроя, сообщает окружной департамент общественных и внешних связей.

В свои квартиры наконец-то смогут въехать 248 жителей Сургута, которые вложились в строительство дома № 4 в микрорайоне 31Б. В Нефтеюганске введены в строй корпус 2 дома №3 в микрорайоне 17 и дом №1 по улице Нефтяников в Нефтеюганске. Восстановлены права 50 человек.

Напомним, в конце прошлого года ключи от квартир получили дольщики Кедрового. «Это первый в Сургуте дом, построенный для дольщиков, попавших в трудную ситуацию. Как я уже писал, он задаёт планку качества для современного жилья в Сургуте: аккуратные фасады, комнаты для колясок и велосипедов. Качество дома — отличное, и дольщики могли в этом убедиться на всех этапах строительства, так как застройщик постоянно был с ними на связи», - отмечал тогда заместитель губернатора Югры Вадим Шувалов.