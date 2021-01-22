На пожаре в жилом доме в ХМАО погибли два человека

В пятницу, 22 января, на пожаре в жилом доме по улице Мира в Югорске погибли два человека. Еще двое госпитализированы. Среди пострадавших ребенок.

Сообщение о возгорании поступило в 10.18, через полчаса пожар ликвидировали. На месте происшествия работали девять пожарных расчетов, пожару был присвоен второй ранг сложности.

«Эвакуировано пять человек, из них один ребенок. В результате пожара два человека погибли, 3 человека доставлены в БУ «Югорская городская больница». Причина возгорания устанавливается органами дознания», – сообщили в пресс-службе администрации города.

Погорельцы размещены в гостином доме «Ковчег» Югорской епархии. Решается вопрос обеспечения их временным жильем.

«Сегодня глава города подписал постановление о введении на территории Югорска с 22 января особого противопожарного режима. Просим всех жителей соблюдать пожарную безопасность, быть осторожными при эксплуатации отопительных приборов особенно в морозы», – добавили в мэрии.