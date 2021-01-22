Управление автомобильных дорог закрывает зимники в Березовском районе из-за плохой погоды

С 22 января Управление автомобильных дорог Югры закрывает автозимник в пгт. Березово – с. Теги – п. Устрем в Березовском районе. На этом участке расположены две ледовые переправы – на р. Луговая и р. Горная Вогулка. Ограничения введены до особого распоряжения.

Службы и органы правопорядка региона проинформированы о ситуации. На въездах на автозимники опущены шлагбаумы. Также на участке круглосуточно дежурят дорожные службы.

ГУ МЧС России рекомендует водителям отказаться от движения по автозимнику до окончания неблагоприятных погодных условий.