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​Автозимники в некоторых районах Югры закрылись: виновата погода

Управление автомобильных дорог закрывает зимники в Березовском районе из-за плохой погоды

​Автозимники в некоторых районах Югры закрылись: виновата погода
Фото: pexels.com

С 22 января Управление автомобильных дорог Югры закрывает автозимник в пгт. Березово – с. Теги – п. Устрем в Березовском районе. На этом участке расположены две ледовые переправы – на р. Луговая и р. Горная Вогулка. Ограничения введены до особого распоряжения.

Службы и органы правопорядка региона проинформированы о ситуации. На въездах на автозимники опущены шлагбаумы. Также на участке круглосуточно дежурят дорожные службы.

ГУ МЧС России рекомендует водителям отказаться от движения по автозимнику до окончания неблагоприятных погодных условий.


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Сегодня в 17:31, просмотров: 191, комментариев: 0
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