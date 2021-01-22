Директор Сергинской СОШ в Октябрьском районе выписал стимулирующую выплату заместителю — своей супруге

Директор школы в Октябрьском районе произвел стимулирующие выплаты заместителю директора, которая является его супругой. Это обнаружилось в ходе проверки, проведенной прокуратурой района в Сергинской СОШ.

Прокуратура Октябрьского района провела проверку соблюдения антикоррупционного законодательства в образовательном учреждении «Сергинская СОШ». Об этом знали другие сотрудники администрации школы. Они не стали выдавать своего начальника. Помимо директора, за это наказали восемь человек - они привлечены к административной ответственности. Чтобы возместить финансовый ущерб, неправомерные выплаты удерживаются из заработной платы директора школы.

Для устранения конфликта интересов в будущем, состав комиссии по распределению стимулирующих выплат изменили.