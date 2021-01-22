Сильное похолодание ожидается в ближайшие выходные в ХМАО

Югру ждут чрезвычайно морозные выходные: термометры покажут до 50 градусов холода. По данным Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 23-24 января 2021 года по северным и восточным районам Ханты-Мансийского автономного округа - Югры ожидается: 23 января температура ночью до -44,-49 °С, днем до -38,-43 °С, 24 января температура ночью -42,-47 °С, при прояснениях -48,-53 °С, днем - 34,-39 °С, по западу -28,-33 °С, по востоку -44,-49 °С.

Рекомендации управления по делам ГО и ЧС жителям города:

1.По возможности оставаться дома и не выезжать за пределы города на личном транспорте.

2. Не выходите на мороз без тёплой одежды.

3. Избегать ношения металлических украшений на теле.

4. Если автомобиль заглох вдали от населенного пункта, оставайтесь в салоне и попытайтесь связаться с экстренными службами по номеру 112. Желательно иметь внешнюю аккумуляторную батарею, так как вероятность разряда телефона на морозе высока.

5. Необходимо укрыться от ветра – вероятность обморожения на ветру значительно выше.

6. Если Вы обморозили себе часть тела: необходимо растереть сухой мягкой тканью, затем поместите её в тёплую воду и постепенно доведите температуру воды до 40-45 градусов. Если боль проходит и чувствительность восстанавливается, то вытрете руку (ногу) насухо, наденьте перчатки (носки) и, по возможности обратитесь к врачу.

Отмороженные участки тела нельзя смазывать жиром или мазями, растирать снегом, помещать в горячую воду!