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Житель Когалыма избивал дочерей из-за плохих оценок в школе

В Когалыме завели уголовное дело на горе-отца, который издевался над детьми из-за плохой успеваемости в школе

Житель Когалыма избивал дочерей из-за плохих оценок в школе
фото: pixabay.com

Житель Когалыма издевался над дочерями из-за низких оценок: плохая успеваемость, а также невыполненная домашняя работа и долгое пользование смартфоном становились причиной побоев. Силовики такой суровый метод воспитания не оценили, на горожанина завели уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего».

«Будучи обязанным заботиться о здоровье, психическом и нравственном развитии своих детей, мужчина под предлогом воспитательных мер систематически наносил удары руками по различным частям тела несовершеннолетних, причиняя им физические и психические страдания. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – прокомментировали в пресс-службе СК Югры.

Отмечается, что ранее мужчина уже становился фигурантом уголовного дела – ему вменяли ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и угрозы убийством.


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Сегодня в 11:37, просмотров: 749, комментариев: 3
Комментарии:
Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:12
Необходимо в лапотной России ввести ювенальные законы, хватит жить в советском невежестве и забыть даже понятие такое как "батин ремень".
Алёна Кожевова Лубягин Игорь
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Сегодня в 13:18
Драться не хорошо. Мы живем в цивилизованном обществе, где все можно решить не кулаками, а более гуманными действиями. А если ребенок лодырь, то тут, как говорится, "угадай, кто воспитал")
Лубягин Игорь Алёна Кожевова
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Сегодня в 13:46
Согласен! А между тем дать по заднице ремнём, дать подзатыльник, наорать матом для наших людей - это норма. В советское время так и воспитывали детей. Не зря же бытуют шутки про ремень. Так вот потом и вырастает ребёнок с поломанной психикой, с неправильными установками жизненными. Поэтому в отношении родителей, позволяющих себе ударить и обматерить, нужно принимать жестокие меры ,вплоть до лишения родительских прав. Ребёнок должен регулярно информировать органы о том, как к нему относится папа с мамой.
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