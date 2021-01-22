В Когалыме завели уголовное дело на горе-отца, который издевался над детьми из-за плохой успеваемости в школе

Житель Когалыма издевался над дочерями из-за низких оценок: плохая успеваемость, а также невыполненная домашняя работа и долгое пользование смартфоном становились причиной побоев. Силовики такой суровый метод воспитания не оценили, на горожанина завели уголовное дело по статье «истязание несовершеннолетнего».

«Будучи обязанным заботиться о здоровье, психическом и нравственном развитии своих детей, мужчина под предлогом воспитательных мер систематически наносил удары руками по различным частям тела несовершеннолетних, причиняя им физические и психические страдания. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – прокомментировали в пресс-службе СК Югры.

Отмечается, что ранее мужчина уже становился фигурантом уголовного дела – ему вменяли ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и угрозы убийством.