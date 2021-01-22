В Югре за всю пандемию COVID-19 умерло 636 местных жителей

Три жителя Югры скончались от коронавируса накануне. Таким образом, за весь период пандемии от COVID-19 умерли 636 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Напомним, что за день выявили 217 новых случаев заражения. Состояние 99 пациентов тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 243 человека, за весь период пандемии – 42 434 югорчанина.

Больше всего заболевших обнаружено в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске. Меньше всего – в Белоярском и Нижневартовском районах.