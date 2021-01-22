За сутки 217 жителей ХМАО заболело коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 217 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 45 892 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.

Новые случаи выявили в 22 муниципалитетах округа:

Сургут – 35;

Ханты-Мансийск – 21;

Нижневартовск – 17;

Нягань – 16;

Нефтеюганск – 14;

Когалым – 13;

Мегион – 11;

Советский район – 10;

Нефтеюганский район – 10;

Югорск – 9;

Покачи – 8;

Кондинский район – 8;

Березовский район – 8;

Сургутский район – 7;

Урай – 7;

Пыть-Ях – 5;

Октябрьский район – 4;

Ханты-Мансийский район – 4;

Радужный – 3;

Лангепас – 3;

Белоярский район – 2;

Нижневартовский район – 2.

«На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 198 случаях. По 19 контакты уточняются. Состояние 99 пациентов тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.