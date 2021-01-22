За сутки 217 жителей ХМАО заболело коронавирусом

В Югре за минувший день коронавирусом заразилось 217 человек. За весь период пандемии диагноз подтвердился у 45 892 человек. Об этом сообщает местный оперативный штаб.
Новые случаи выявили в 22 муниципалитетах округа:
- Сургут – 35;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нижневартовск – 17;
- Нягань – 16;
- Нефтеюганск – 14;
- Когалым – 13;
- Мегион – 11;
- Советский район – 10;
- Нефтеюганский район – 10;
- Югорск – 9;
- Покачи – 8;
- Кондинский район – 8;
- Березовский район – 8;
- Сургутский район – 7;
- Урай – 7;
- Пыть-Ях – 5;
- Октябрьский район – 4;
- Ханты-Мансийский район – 4;
- Радужный – 3;
- Лангепас – 3;
- Белоярский район – 2;
- Нижневартовский район – 2.
«На момент выявления у 172 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 41 зафиксирована пневмония, у 4 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 198 случаях. По 19 контакты уточняются. Состояние 99 пациентов тяжелое, 53 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – сообщили в пресс-службе оперштаба.