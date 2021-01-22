Добровольные спасатели и пожарные Югры получили грант президента РФ на проект о пожарной грамотности «Оберег»

Добровольно-спасательное пожарное формирование по ХМАО-Югре получило президентский грант сна свой очередной проект — на сей раз это «Оберег», направленный на профилактику и тушение лесных пожаров.

С помощью проекта «Оберег» пожарные и спасатели собираются проводить ликбезы с владельцами дач, землевладений, отдыхающими на природе, рыбаками и охотниками, рассказывая им о том, как не допустить пожара. Отдельные мастер-классы с использованием технологий виртуальной реальности проведут со школьниками и студентами. Их также ждут показательные выступления и массовые мероприятия.

Важная часть проекта — участие в тушении природных пожаров, командных учениях, рейдах по выявлению и ликвидации стихийных свалок.

«Оберег» — уже третий проект организации, получивший грант Президента РФ. Благодаря предыдущим двум грантам, организации удалось реализовать проекты «Безопасные дворы: учись, применяй, помогай», «Вода безопасная среда», «Югра — курс на безопасность». В планах у организации также проект системы безопасности «Лесохранитель».