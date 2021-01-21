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​В Югре зарегистрировано только 30 официальных ломбардов

Жители тюменской «матрешки» заняли в ломбардах более миллиарда рублей

​В Югре зарегистрировано только 30 официальных ломбардов
Фото: pixabay.com

За девять месяцев 2020 года жители регионов тюменской «матрешки» заложили в ломбардах имущества на сумму 1,1 миллиарда рублей. Объем выдачи по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизился на 13 процентов. Просроченная задолженность также сократилась за год на 13 процентов и составила на 1 октября 2020 года 91 миллион рублей. Статистику озвучили в пресс-службе Тюменского отделения ЦБ РФ.

При этом речь идет только об официально зарегистрированных ломбардах. Всего на территории Тюменской области таких 29, в Югре – 30, в Ямало-Ненецком АО – один.

«С 11 января 2021 года для ломбардов начала действовать процедура допуска на финансовый рынок. По новым правилам организации, которые только собираются получить статус ломбарда, а также действующие ломбарды должны направить в Банк России заявление о внесении сведений в государственный реестр ломбардов и необходимые документы. Если действующие ломбарды вовремя этого не сделают, с 10 апреля 2021 года их деятельность будет ограничена, а если сведения об организации не будут включены в реестр по новым правилам до 9 июля 2021 года, она утратит статус ломбарда», – напомнили в отделении.

Также юридическое лицо, не состоящее в государственном реестре ломбардов, не имеет права использовать в своем названии слово «ломбард» более 90 дней. «Таким образом потребителям будет легче отличить легального участника финансового рынка, надзор за которым осуществляет Банк России, от мошенника. Напомним, что проверить, является ли организация легальным участником финансового рынка, можно на сайте Банка России или в мобильном приложении «ЦБ-онлайн», – добавили специалисты.


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21 января в 22:37, просмотров: 177, комментариев: 0
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