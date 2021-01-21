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​Регоператор рассказал, как выбрасывать мусор в мороз

Югра-Экология обещает хорошо отработать в -45°C

​Регоператор рассказал, как выбрасывать мусор в мороз
Фото: yugra-ecology.ru

«Югра-Экология» обещает выпустить на маршрут всю резервную технику и установить дополнительные контейнеры и бункеры в сильные морозы в Сургуте, Нижневартовске, Нягани, Сергино, Пыть-Яхе и Пойковском.

«Проанализировав работу в условиях низких температур, регоператор определил в крупных городах перечень критических мест накопления ТКО. Это, как правило, многоквартирные дома с мусоропроводом. Там малейший сбой работы управляющей компании, мусоровоза и попросту невозможность проехать из-за транспорта жильцов к контейнерной площадке приводит к переполнению мусорокамеры и контейнеров. Чтобы избежать свалок из пакетов во дворах в морозные дни, устанавливаются дополнительные контейнеры и где возможно бункеры объемом восемь кубометров. Затем спецтехника забирает этот контейнер вместе с мусором», – сообщили в пресс-службе регоператора.

Кроме того, операторы по транспортированию в сильные холода поменяют и график вывоза ТКО. «Обычный рабочий день мусоровоза с 7 утра до 5 вечера. Мороз, как правило, крепчает к утру, а к обеду погода теплеет. В таком случае рабочий день водителя мусоровоза начинается с двенадцати. Мы согласовываем изменения работы и бригады мусоровоза и полигона, который также должен успеть принять отходы. Поэтому призываем жителей не волноваться, если в мороз утром не вывезли контейнер. Обязательно вывезут в течение дня», – пояснил руководитель компании Максим Медведев.

В новогодние каникулы от жителей Югры поступило много жалоб на вывоз мусора. На ситуацию обратила внимание губернатор Наталья Комарова.

Кроме того, специалисты рассказали, как правильно выбрасывать мусор в морозы:

  • Не выливать в свои мусорные пакеты жидкости: суп, кефир, молоко. В течении часа ваш пакет замерзнет в камень, а если порвется и запачкает содержимое всего контейнера – это будет сплошной ледяной монолит, который не достать без повреждения контейнера.
  • Плотней завязывать мусорные пакеты. Сотрудники руками загружают отходы в грузовик. Если содержимое порвется, процесс сбора мусора существенно затянется.
  • Не оставлять свои машины возле контейнерных площадок и мусоропроводов. Номера машин, мешающих работе спецтехники регоператора, передаются службам ГИБДД.

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Сегодня в 19:41, просмотров: 242, комментариев: 0
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