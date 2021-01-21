Житель Нягани пригласил домой аферистку с сайта знакомств и потерял много денег

Житель Нягани лишился крупной суммы денег после свидания с аферистками. 53-летний мужчина пригласил девушку с сайта знакомств к себе домой, на ужин. Свидание состоялось после непродолжительного общения.

На встречу девушка пришла с подругой. На застолье одна из злоумышленниц настойчиво подливала алкоголь доверчивому мужчине. Когда тот уснул, девушка взяла его телефон и с него перевела 118 тысяч рублей на свой счет через приложение банка. После этого подруги скрылись из квартиры.

Против злоумышленниц возбуждено уголовное дело по статье «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Максимальное наказание по ней - лишение свободы сроком до шести лет.