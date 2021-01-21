На жительницу Когалыма завели уголовное дело: она зарезала супруга за угрозы избиением

Жительница Когалыма убила своего супруга. Женщина ударила мужа бутылкой по голове, а затем несколько раз пырнула его ножом. Информация об этом предоставлена пресс-службой следственного комитета округа.

По версии силовиков, 17 января подозреваемая устроила мужчине скандал – тот много пил. Не желая терпеть упреки, югорчанин замахнулся на жену рукой и угрожал ее побить. В ответ на это когалымчанка ударила мужа бутылкой, а затем, когда он отвернулся, расправилась с ним с помощью ножа.

«По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, расследование продолжается», – сообщили в пресс-службе СК Югры.