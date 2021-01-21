Представители компании ​Haval сообщили об отзыве автомобилей F7 и F7X: нарушение в топливной системе кроссоверов приводило к пожару

Haval отзывает кроссоверы F7 и F7X, проданные за период с мая 2019 года по январь 2021. Причиной такого решения стало нарушение в топливной системе, которое приводило к возгоранию – проблему собираются устранить бесплатно. Всего компания отзовет 16 075 автомобилей, в том числе и в Югре.

«Вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при транспортировке. Компания произведет замену топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром в рамках отзывной кампании. Работы будут проведены в официальных дилерских центрах Haval и будут бесплатными для владельцев транспортных средств», – сообщили в пресс-службе «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

Владельцы этой марки машины могут получить дополнительную информацию по телефону 8 (800) 511-59-86 или на сайте.

Напомним, что в Югре в последнее время стали часто самовозгораться автомобили. Росстандарт начал проверку сообщений.