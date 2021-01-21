Югорские биатлонисты соревнуются за право выступать на первенстве мира

Биатлонистка из Ханты-Мансийска Алина Кудисова завоевала бронзу на всероссийских соревнованиях. Девушка показала хороший результат в индивидуальной гонке, но допустила три промаха в стрельбе. «Результатом я довольна, но нужно работать дальше. Все соперники очень сильные и все хорошо подготовлены! Однако наша команда готова ко всему», – поделилась впечатлениями с корреспондентом siapress.ru Алина. Следом за ней финишировала еще одна югорская спортсменка Ксения Довгая.

Всего в составе сборной команды на этих соревнованиях Югру представляют 15 спортсменов. Старты проходят в Рыбинске с 20 по 24 января. Там югорские юниоры сражаются за право выступить на первенстве мира. Испытания еще не закончены. У югорчан есть шанс проявить себя в индивидуальной гонке, спринтах и завершающих программу соревнований эстафетах.