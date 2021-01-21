В Югре построят Центр индустриальной интеграции «Газпром Нефть»

Компания «Газпром нефть» готова построить в Югре новый офис и взяться за ремонт дорог, а также социальных и коммунальных объектов в регионе. Накануне губернатор Наталья Комарова провела рабочую встречу с заместителем генерального директора компании «Газпром нефть» Александром Дыбалем. Участники встречи обсудили сотрудничество между правительством округа и компанией «Газпром нефть». Отдельно губернатор осветила вопрос строительства Центра индустриальной интеграции «Газпром – Технологические партнерства» в Ханты-Мансийске.

Губернатор отметила, что проект находится в «высокой степени готовности». По ее словам, в нем учтены предложения округа по повышению нефтеотдачи на старых месторождениях. «Важно синхронизировать нашу работу с федеральным проектом «Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов», чтобы усилить ее возможности», – подчеркнула Наталья Комарова.

По соглашению с компанией в Ханты-Мансийске будет построен жилой дом с офисными помещениями, также благоустроят территории и отремонтированы дороги в Ханты-Мансийском районе. В рамках этого же соглашения есть планы по строительству и ремонту социальных и коммунальных объектов в Сургутском, Нижневартовском, Октябрьском и Кондинском районах. Не забыли и про поддержку объединений коренных народов Севера и различных гуманитарных проектов.