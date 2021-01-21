Прокуратура через суд обязала администрацию Югорска установить контейнеры для опасных отходов

Опасным отходам — свои контейнеры. Югорская межрайонная прокуратура через суд обязала администрацию Югорска установить больше контейнеров для опасных отходов в городе. Сейчас их всего три — это в 17 раз меньше необходимого по закону. Контейнеры нужны для сбора ртутьсодержащих и люминесцентных ламп, ртутных термометров, батареек и аккумуляторов.

В мае 2020 года прокуратура уже вносила представление главе Югорска об этом, однако с тех пор новых контейнеров жители города так и не увидели. Между тем, из-за нехватки специальных контейнеров опасные отходы накапливаются на полигоне ТБО вместе с неопасными, что пагубно влияет на экологию.

Решением Югорского районного суда требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Исполнение решения суда теперь контролируется прокуратурой.