В Нягани машину занесло на встречку: пострадали двое взрослых и один ребенок

В Нягани машину занесло на встречную полосу, а после этого в легковушку врезалась «Тойота». Из-за ДТП пострадал водитель «Лады», маленький ребенок и пассажирка иномарки. Инцидент произошел накануне, 20 января.

«В 08:30 32-летняя женщина, управляя автомобилем «Лада», по предварительным данным, не справилась с управлением, допустила занос транспортного средства на проезжей части с последующим выездом на полосу встречного движения, где совершила столкновение с автомобилем «Тойота» под управлением 29-летнего мужчины. В результате ДТП 34-летняя пассажирка автомобиля «Тойота», водитель автомобиля «Лада» и ее девятилетняя пассажирка получили травмы», – прокомментировали в пресс-службе ГИБДД Югры.