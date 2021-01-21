В поселке Приобье Октябрьского района открылся филиал омского АСФ «Днепр»

Филиал аварийно-спасательного формирования «Днепр» открылся в поселке Приобье Октябрьского района Югры.

Отсюда сотрудники «Днепра» будут отправляться на ликвидацию разливов нефти, а также проводить аварийно-спасательные и поисковые работы, тушить пожары, предотвращать прочие чрезвычайные ситуации. Под ответственностью спасателей в том числе безопасность гидротехнического сооружения «Дамба обвалования поселка Приобье».

Накануне штаб посетила делегация во главе с замначальника ГУ МЧС России по Югре Романом Артамоновым. Сотрудники «Днепра» продемонстрировали гостям свою оснащенность специальным оборудованием, медицинским снаряжением, изолирующими костюмами, дыхательными аппаратами, а также наземным и водным служебным транспортом.

Роман Артамонов отметил важность открытия нового спасательного формирования: «Вклад сотрудников аттестованных формирований в дело борьбы с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера сегодня весьма востребован. Особенно для МЧС ценна такая поддержка, так как в определенных ситуациях у таких организаций есть важнейшее преимущество - возможность прибыть к месту ЧС раньше сотрудников ведомства и приступить к спасению граждан».

Руководство организации в свою очередь подтвердило, что готово сотрудничать с органами управления, а также к проведению работ по ликвидации возможных происшествий на территории Октябрьского района.

Головной офис АСФ «Днепр» расположен в Омске. В филиале будет создано 22 рабочих места, в январе работники начнут обучение своим специальностям.