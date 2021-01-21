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Югорчане продолжают умирать от коронавируса

За сутки в ХМАО умерло четыре пациента с лабораторно подтвержденным COVID-19

Югорчане продолжают умирать от коронавируса
фото: siapress.ru

Четыре югорских пациента, проходивших лечение от коронавируса, не смогли победить болезнь. Так, за всю пандемию умерло 633 человека. Информацию об этом предоставил местный оперативный штаб.

Напомним, что за день выявлено 212 новых случаев заболевания. Состояние 98 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За сутки излечились 233 человека, за весь период пандемии – 42 191 югорчанин.

Больше всего зараженных обнаружили в Сургуте, Нефтеюганске и Ханты-Мансийске. Меньше всего – в Лангепасе и Кондинском районе.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 41, комментариев: 0
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