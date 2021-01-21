Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 21 муниципалитете ХМАО

За сутки в Югре 212 человек заразились коронавирусом. За всю пандемию выявлено 45 675 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:

Сургут – 36;

Нефтеюганск – 23;

Ханты-Мансийск – 21;

Нягань – 15;

Нижневартовск – 11;

Когалым – 11;

Мегион – 11;

Советский район – 10;

Пыть-Ях – 9;

Нефтеюганский район – 8;

Урай – 8;

Радужный – 7;

Покачи – 7;

Березовский район – 7;

Сургутский район – 6;

Ханты-Мансийский район – 6;

Белоярский район – 5;

Югорск – 4;

Октябрьский район – 4;

Лангепас – 2;

Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 98 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.