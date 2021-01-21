Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 21 муниципалитете ХМАО

За сутки в Югре 212 человек заразились коронавирусом. За всю пандемию выявлено 45 675 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб.
Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:
- Сургут – 36;
- Нефтеюганск – 23;
- Ханты-Мансийск – 21;
- Нягань – 15;
- Нижневартовск – 11;
- Когалым – 11;
- Мегион – 11;
- Советский район – 10;
- Пыть-Ях – 9;
- Нефтеюганский район – 8;
- Урай – 8;
- Радужный – 7;
- Покачи – 7;
- Березовский район – 7;
- Сургутский район – 6;
- Ханты-Мансийский район – 6;
- Белоярский район – 5;
- Югорск – 4;
- Октябрьский район – 4;
- Лангепас – 2;
- Кондинский район – 1.
«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 98 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.