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212 югорчан заразились COVID-19 накануне

Новые случаи заражения коронавирусом выявили в 21 муниципалитете ХМАО

212 югорчан заразились COVID-19 накануне
фото: siapress.ru

За сутки в Югре 212 человек заразились коронавирусом. За всю пандемию выявлено 45 675 заболевших. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи зарегистрированы в 21 муниципалитете округа:

  • Сургут – 36;
  • Нефтеюганск – 23;
  • Ханты-Мансийск – 21;
  • Нягань – 15;
  • Нижневартовск – 11;
  • Когалым – 11;
  • Мегион – 11;
  • Советский район – 10;
  • Пыть-Ях – 9;
  • Нефтеюганский район – 8;
  • Урай – 8;
  • Радужный – 7;
  • Покачи – 7;
  • Березовский район – 7;
  • Сургутский район – 6;
  • Ханты-Мансийский район – 6;
  • Белоярский район – 5;
  • Югорск – 4;
  • Октябрьский район – 4;
  • Лангепас – 2;
  • Кондинский район – 1.

«На момент выявления у 156 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 49 зафиксирована пневмония, у 7 человек – бессимптомно. Контакт установлен в 196 случаях. По 16 контакты уточняются. Состояние 98 пациентов тяжелое, 55 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких», – рассказали в оперштабе.


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Сегодня в 10:14, просмотров: 49, комментариев: 0
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