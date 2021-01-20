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​Жители Югры за год взяли почти 254 тысячи потребительских кредита

В ХМАО число выданных потребительских кредитов снизилось на четверть

​Жители Югры за год взяли почти 254 тысячи потребительских кредита
Фото: pixabay.com

В 2020 году жители Югры взяли 253 851 потребительский кредит. Это почти на 26 процентов меньше, чем в 2019-м, когда было выдано 341 737 таких займов. Снижение выдачи потребительских кредитов было отмечено во всех регионах страны, подсчитали аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Всего в России было выдано 14,57 миллиона займов на покупку потребительских товаров, что на 25,9 процента меньше по сравнению с 2019 годом.

«Это свидетельствует о том, что тенденция по соблюдению банками консервативного подхода в розничном кредитовании по-прежнему сохраняется. При этом значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщиков остается для кредиторов определяющим критерием при принятии решения о выдаче кредита и его параметрах. В 2020 году потребительские кредиты выдавались только тем граждан, чей уровень долговой нагрузки и значение ПКР находились на высоком уровне», – отметил генеральный директор НБКИ Александр Викулин.


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Сегодня в 20:45, просмотров: 48, комментариев: 0
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