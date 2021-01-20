Средний размер взятки в ХМАО – 388,5 тысячи рублей

В 2020 году в Югре средний размер взятки составил 388,5 тысячи рублей. Всего вскрыто более 60 случаев получения взяток

«Свыше половины раскрытых преступлений совершено ранее привлекавшимися к уголовной ответственности лицами. Возросло количество таких преступных посягательств в Октябрьском и Сургутском районах, городах Лангепасе и Когалыме», – сообщили в пресс-службе прокуратуры округа.

В целом, за год уровень преступности вырос на 1,3 процента – зарегистрировано 20 977 незаконных деяний.

«В структуре преступности отмечается рост регистрации числа тяжких криминальных деяний на 17,7 процента за счет увеличения количества хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий. На территории округа выявлено более 2,5 тысячи преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Также выявлено десять преступлений, связанных с реализацией национальных и федеральных проектов. Незначительно увеличилось число криминальных деяний, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (+3,8%). Чаще всего в таком состоянии совершаются кражи и повторное управление транспортным средством в алкогольном опьянении. Снизилось количество лиц, погибших от преступных посягательств, а также лиц, которым в результате преступлений причинен тяжкий вред здоровью», – рассказали в ведомстве.