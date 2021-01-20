Фонд капремонта Югры возобновляет начисление пени неплательщикам

Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов возобновляет начисление пени за задолженность по платежам.

«С 1 января 2021 года начисление пени при наличии задолженности по капитальному ремонту было возобновлено в полной мере. Уже в конце февраля – начале марта собственники помещений — должники получат платежки, где в соответствии с законодательством пеня будет начислена на всю сумму задолженности за весь срок действия программы, кроме периода с 1 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года», – сообщили в пресс-службе фонда.

В компании добавили, что для тех, кто попал в сложную финансовую ситуацию, предусмотрен механизм рассрочки: «Для её получения необходимо направить заявление в Югорский фонд капремонта по электронной почте info@kapremontugra.ru. Cоглашение о рассрочке заключается в случае оплаты собственником 10% от общей суммы задолженности по взносам. Рассрочку не могут получить собственники, на которых фонд капремонта уже подал в суд за неуплату взносов на капремонт».

Напомним, начисление пени за долги по платежам приостанавливалось с 1 марта по 31 декабря 2020 года по постановлению губернатора региона.