С начала года югорчане перевели мошенникам 23 миллиона рублей

В 2021 году в Югре зарегистрировано более 130 дистанционных краж с банковских карт и счетов. Ущерб от деятельности онлайн-мошенников превысил 23 миллиона рублей. Статистику опубликовала пресс-служба окружной полиции.

«На территории Югры отмечается рост мошеннических действий в отношении жителей округа. Аферисты под видом оказания различных услуг, в том числе в банковской сфере, посредством мобильной связи и сети Интернет лишают денежных средств доверчивых югорчан. Чаще всего жертвами становятся жители крупных городов: Сургута, Нижневартовска и Ханты-Мансийска», – отметили в ведомстве.

За 11 месяцев прошлого года в округе зарегистрировано более 6,3 тысячи преступлений, совершенных с помощью IT-технологий. По сравнению с таким же периодом прошлого года их количество увеличилось на 70 процентов. Ущерб югорчан превысил 470 миллионов рублей.

Ранее специалисты рассказывали о самых распространенных способах дистанционного обмана. Но преступники продолжают внедрять новые схемы мошенничества. Сейчас набирает популярность способ, при котором злоумышленники вынуждают перезванивать по телефону. Это не позволяет системе автоматической фильтрации определить звонок.