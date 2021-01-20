В Югре раскрыто преступление по факту кражи зимней обуви

Югорчанка украла пару сапог стоимостью 4 тысячи рублей. С заявлением о пропаже пострадавшая обратилась в дежурную часть ОМВД Советского района в начале января 2021 года. Сотрудниками полиции было установлено, что к делу причастна 47-летняя местная жительница. Удобный случай «прикарманить» чужое подвернулся в то время, когда женщина находилась в гостях у своего знакомого в одном из общежитий населенного пункта. Уходя, она уже была «под градусом» и решила забрать приглянувшуюся обувь с собой несмотря на то, что злоумышленнице они оказались не по размеру.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). Одна из санкций статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2-х лет», – сообщает окружное управление МВД России.