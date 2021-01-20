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​В пантомиму на нефти и газу сыграют студенты Югры

Музей геологии, нефти и газа устраивает челлендж с пантомимами с ценным призом

​В пантомиму на нефти и газу сыграют студенты Югры
Фото: pixabay.com

Сегодня Музей геологии, нефти и газа начал пантомимический челлендж «Мы не скажем, а покажем». Виртуальное состязание посвящено предстоящему Дню студента.

Участники должны показать какой-либо предмет, человека или явление, связанное с геологией, нефтью или газом, с помощью пантомимы, снять это на видео и прислать его представителям музея «ВКонтакте» или в «Инстаграме» до полуночи 24 января 2021 года.

25 января, в День студента состоится голосование за лучшую видео-пантомиму в официальных аккаунтах музея в соцсетях – так и определится победитель. Главный приз — пауэрбанк.


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Сегодня в 16:49, просмотров: 143, комментариев: 0
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